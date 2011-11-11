Азаров зробив антирекламу мезиму

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ виступає за заборону реклами лікарських препаратів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу.

«Я ставлюся вкрай негативно (до реклами лікарських препаратів – УНІАН). Але я не є фахівцем у галузі охорони здоров`я. І навіть не будучи фахівцем, я розумію, що просто так мезим пити не можна. Але якщо щодня нашим людям вдовбувати, що мезим незамінний, то наші люди почнуть його пити. А для чого? Щоб дискредитувати свою підшлункову залозу і одержати захворювання? Тому я категорично проти цієї реклами», - сказав М.АЗАРОВ.

На думку прем`єра, рекламу ліків потрібно законодавчо заборонити, а також навести лад у рецептурній справі.

Як сказав М.АЗАРОВ, Україна рано чи пізно має вийти на ті «паспорти лікування», які існують в Європі, а також на європейські стандарти лікування.