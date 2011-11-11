Азаров обіцяє перевірити, чи купляла міліція масажні ванни

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ обіцяє перевірити інформацію про закупівлю Міністерством внутрішніх справ джакузі і масажних ванн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр сказав сьогодні на брифінгу, відповідаючи на питання журналістів про те, яких заходів уряд планує вжити у зв`язку з інформацією про закупівлю МВС масажних ванн і джакузі.

«Я не думаю, що комусь захотілося вилетіти з роботи, я не думаю, що це так. Якщо це так, то це буде дуже хорошим мотивом замінити цього керівника, який ухвалив таке рішення», - сказав М.АЗАРОВ.

За словами прем`єра, він перевірить інформацію про закупівлю ванн і джакузі.

«Якщо воно є, якщо це відповідає дійсності. На превеликий жаль, багато інформації потрібно ділити на десять, а то й на сто. Але я вдячний за будь-яку інформацію, яка дозволяє ухвалити рішення. Ми з цією ситуацією розберемося», - запевнив глава уряду.

Водночас, він підкреслив, що за півтора року роботи нинішнього Кабінету міністрів жоден державний орган не придбав дорогого автомобіля, незважаючи на інформацію про таке, що періодично з`являється.

«Є жорстка політика, казначейство не пропускає жодних витрат. Так, хтось щось хоче придбати. Десь там намагаються це зробити», - зазначив М.АЗАРОВ.

Раніше ЗМІ повідомляли, що МВС уклало угоди на придбання медичного устаткування на загальну суму 2,63 млн. грн., зокрема, це підводні душі-масажі по 100 тис. грн., перлові ванни по 50 тис. грн., ванна для підводного душу-масажу з гідромасажною системою за 170 тис. грн.