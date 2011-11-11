Кваснєвський не радить Україні грати в «російську рулетку» з ЄС

Колишній Президент Польщі, спеціальний представник польського президентства в Раді Євросоюзу Олександр КВАСНЄВСЬКИЙ вважає, що українська влада не повинна грати з ЄС в "російську рулетку" у справі екс-прем’єр-міністра, лідера опозиційної партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це О.КВАСНЄВСЬКИЙ сказав на прес-конференції у Варшаві в четвер, коментуючи зволікання українською владою з вирішенням питання щодо засудженої до семи років ув’язнення Ю.ТИМОШЕНКО за перевищення повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році.

Відповідаючи на запитання УНІАН, О.КВАСНЄВСЬКИЙ назвав дві можливі причини зволікання з ухваленням закону про декриміналізацію злочинів, за якими була засуджена Ю.ТИМОШЕНКО, зазначивши, що обидва ці фактори шкодять іміджу України.

Екс-Президент Польщі припустив, що український парламент не ухвалив зміни до Кримінального кодексу щодо статей, за якими засуджено екс-прем’єра, через сильний спротив частини людей із найближчого оточення Президента Віктора ЯНУКОВИЧА.

"Якщо Президент ЯНУКОВИЧ є настільки обмежений своїм найближчим оточенням, то це недобре, бо, на мою думку, ставка є дуже високою та стосується ключової справи, яку погано було б втратити", - сказав О.КВАСНЄВСЬКИЙ.

Він також не виключив, що українська влада хоче затягнути з вирішенням "справи ТИМОШЕНКО" до запланованого на грудень саміту Україна-ЄС, сподіваючись на те, що Євросоюз все одно парафує угоду про асоціацію з Україною.

"Може, є переконання, що якщо витримати нервово ЄС, то насамкінець вони здадуться... Якщо українська влада думає, що можна в цій своєрідній "російській рулетці" дочекати до самого кінця, то може виявитися, що це, однак, завершиться невдачею”, - сказав О.КВАСНЄВСЬКИЙ.

Екс-Президент Польщі також зазначив, що Євросоюз зараз має дуже багато інших важливих проблем, які йому потрібно вирішити, серед яких боргові труднощі деяких держав єврозони.

"Українські лідери повинні зрозуміти, що це дуже делікатний момент, це не той час, коли можна сказати, що усі живуть проблемами України та будуть зосереджуватися на тому, що з ними робити. Якщо виявиться, що ЄС продемонстрував сильніші нерви та не підписує угоду про асоціацію, то прошу мені повірити, що не знаю, коли можна буде повернутися до цієї теми", - сказав О.КВАСНЄВСЬКИЙ.

Він припустив, що в такому випадку ЄС принаймні у найближчі два роки не повернеться до теми підписання угоди про асоціацію з Україною.

Разом з тим О.КВАСНЄВСЬКИЙ наголосив, що вирішення "справи ТИМОШЕНКО" дозволить парафувати угоду про асоціацію, якою також передбачено створення поглибленої зони вільної торгівлі, на грудневому саміті Україна-ЄС.

„Альтернативний варіант - пані Юлія ТИМОШЕНКО залишається у в’язниці, справи розвиваються у своєму темпі, а цю угоду «кладуть на поличку» і не знаємо, коли до неї повернемося”, - сказав він.

Колишній Президент Польщі також вважає, що ЄС не погодиться парафувати угоду про асоціацію України з ЄС в грудні лише за умови декриміналізації статей Кримінального кодексу, за якими засуджено Ю.ТИМОШЕНКО.

„Але, як на мене, разом з цим має бути якийсь важливий жест стосовно самої ТИМОШЕНКО”, - додав він, відповідаючи на уточнююче запитання УНІАН.