Янукович - про захоплення видавництва: це взагалі кричущий випадок

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що кричущий випадок з будинком у Києві на вулиці Басейна, 1/2-а, у якому знаходяться приміщення видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» та Муніципальної академічної чоловічої хорової капели імені Л.Ревуцького, свідчить про необхідність внесення відповідних змін до законодавства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на засіданні Гуманітарної ради.

«Те, що трапилося з будинком, де знаходиться видавництво МАЛКОВИЧА (Іван МАЛКОВИЧ - власник і директор видавництва "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА") та капела ім. Ревуцького – це взагалі кричущий випадок», - сказав Президент.

Він позитивно оцінив оперативне втручання у ситуацію Київської міської державної адміністрації й особисто голови КМДА Олександра ПОПОВА.

«Це дало можливість врегулювати цю ситуацію. Але я переконаний, що рівень подібних загроз для всесвітньо відомих українських історичних об’єктів, зокрема, активізація нового будівництва без урахування вимог щодо їхньої охорони вимагає вжиття на державному рівні невідкладних заходів і на цьому неодноразово наголошувати експерти ЮНЕСКО», - сказав Президент.

У зв’язку з цим він наголосив на необхідності внесення змін до чинного законодавства. При цьому Президент підкреслив, що ці зміни необхідно розглядати в комплексі, щоб один галузевий закон не перекреслював інші спеціальні закони.

«Слід пам’ятати, що культурна спадщина українського народу є невід’ємною частиною культурної спадщини всього людства, тому ми маємо докласти зусиль для збереження належного рівня її охорони та відродження», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

На його переконання, новим законом має бути чітко визначено пріоритетність вимог щодо охорони культурної спадщини над містобудівною діяльністю. За словами Президента, законом треба передбачити необхідний обсяг правових, організаційних, фінансових, економічних, наукових та інших заходів для належної охорони архітектурних пам’яток. При цьому Україна має дотримуватися положень ратифікованих європейських конвенцій щодо охорони культурної спадщини.

Як повідомляв УНІАН, за даими прес-служби КМДА, 22 серпня цього року керівник капели ім. Л.Ревуцького звернулася із заявами до Печерського райуправління ГУ МВС України в місті Києві та прокуратури Печерського району столиці, а КП «Київжитлоспецексплуатація» склало припис ТОВ «Тригліф» про термінове припинення проведення ремонтних робіт і відновлення до первинного стану демонтованого міжповерхового перекриття.

У жовтні КП «Київжитлоспецексплуатація» звернулось до Господарського суду Києва з позовом до ТОВ «Тригліф» щодо припинення ремонтних робіт і відновлення міжповерхового перекриття.

8 листопада власник і директор видавництва "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" І.МАЛКОВИЧ заявив, що приміщення видавництва і хорової капели ім. Ревуцького за адресою вулиця Басейна, 1/2 намагається захопити приватна фірма.

За його словами, хорова капела, приміщення якої знаходиться поруч з приміщенням видавництва, ще 20 серпня цього року зазнала «кримінального проникнення від сусідів знизу».

Видавець повідомив, що тоді представники приватної фірми знизу прорізали отвір площею 3 метри на 1 метр у зал хорової капели. Він зазначив, що того ж дня до приміщення викликали міліцію, роботи були припинені, й фірмі винесли припис залатати отвір.

Однак 8 листопада невідомі люди з приміщення тієї ж приватної фірми через той самий отвір потрапили до приміщення хорової капели, забарикадувались там з середини, і почали все руйнувати. За словами І.МАЛКОВИЧА, невідомі винесли з кімнати всі речі, зокрема й рояль. Він пояснив, що приміщення видавництва знаходиться на відстані три метрів через стіну від кімнати капели.

Міліція проводить дослідчу перевірку у зв`язку з виселенням Муніципальної академічної чоловічої хорової капели ім. Л.Ревуцького з приміщення по вул. Басейній, 1/2-а.