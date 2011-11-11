Федерація профспілок отримала нового голову

Сьогодні на IV засіданні Ради Федерації профспілок України члени ради більшістю голосів обрали на посаду голови ФПУ Юрія КУЛИКА.

Про це повідомили УНІАН у медіа-центрі Федерації профспілок України.

*** Ю.КУЛИК народився у 1949 року. закінчив Запорізький державний педагогічний інститут за спеціальністю «вчитель української мови та літератури».

Працював журналістом. З 1972 року – перший секретар Софіївського райкому комсомолу, керівник лекторської групи Дніпропетровського обкому комсомолу, відповідальний організатор ЦК ЛКСМУ.

З 1980 по 1993 рік - інструктор секретаріату, помічник голови Укрпрофради, керівник прес-центру Федерації незалежних профспілок України.

У подальшому був заступником керівника управління Державної податкової адміністрації України, головним редактором журналу «Вісник податкової служби України», заступником керівника Головного управління організаційно-кадрової роботи та взаємодії з регіонами – керівником Управління взаємодії з центральними та місцевими органами державної влади Адміністрації Президента України, заступником керівника групи радників прем'єр-міністра України.

У березні 2009 року був обраний заступником голови ФПУ, а через два роки - першим заступником голови ФПУ.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада Василь ХАРА заявив про свою відставку з посади голови ФПУ. У медіа-центрі ФПУ повідомили, що основна причина відставки - «неготовність керівників членських організацій проводити реформи у профспілковому середовищі».