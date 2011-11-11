Попов пропонує Януковичу розширити повноваження КМДА

14:59, 11 листопада 2011
Політика
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У сфері охорони культурної спадщини

Київ просить Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА підтримати розроблений містом спільно з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства проект змін до діючого законодавства, які враховують особливості Києва як столиці України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, про це заявив голова КМДА Олександр ПОПОВ за підсумками засідання Громадської гуманітарної ради під головуванням Президента.

За словами голови КМДА, у рамках існуючих повноважень міська держадміністрація проводить активну роботу зі збереження історичного вигляду міста, припинення незаконних дій забудовників. Однак чинне законодавство фактично усуває міську владу від участі у процесах будівництва, що обмежує можливості попереджати такі дії.

Підготовлені зміни стосуються врегулювання особливостей видачі технічних умов, відрахувань на розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, а також участі у погодженні проектної документації та введенні в експлуатацію об’єктів на території міста.

На переконання О.ПОПОВА, ухвалення цього пакета рішень надасть міській владі та громаді столиці достатні важелі для ефективного захисту інтересів Києва.

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