Янукович запитав нардепів, хто читав Глазового. - «Вони замовкли»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ розкритикував закон, яким до 25% зменшено квоти на трансляцію української музики в ефірі радіостанцій і телеканалів, і зауважив, що парламент перегляне цей документ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Громадської гуманітарної ради.

У відповідь на заклик членів ради заветувати закон «Про внесення змін до закону України «Про телебачення і радіомовлення», яким до 25% зменшено квоти на трансляцію української музики в ефірі радіо і телебачення, В.ЯНУКОВИЧ сказав, що цей документ ще не надходив до Адміністрації Президента.

«Він ще не поступив, бо він так виписаний, що там взагалі було важко зрозуміти… важко було зрозуміти», - сказав Президент.

«Коли я почав дискусію на цю тему з деякими народними депутатами, вони не змогли пояснити взагалі, що необхідно зробити. Тобто мета була – створити умови для того, щоб радіокомпанії мали можливість приймати будь-які замовлення, не обмежуючи це ніякими лімітами», - сказав Президент, додавши, що саме радіокомпанії були ініціатором цього законопроекту.

Водночас, В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що при розгляді цього закону необхідно було врахувати, що мова йде про український продукт. «Український продукт – це, крім пісень, і музика, і твори і так далі», - сказав Президент.

«Я коли почав говорити, хто з вас читав Павла Глазового, скажіть, будь ласка? Вони замовчали», - зазначив Президент.

Він зауважив, що, наприклад, творчість П.Глазового не можна недооцінювати, оскільки це «народний рупор».

За словами Президента, у законі «Про внесення змін до закону України «Про телебачення і радіомовлення» багато розбіжностей.

«Цей закон - він не вийшов. Коли Володимир Михайлович (голова парламенту Володимир ЛИТВИН – УНІАН) віддав його на експертизу в юридичний відділ, то вони констатували, що там дуже багато помилок, розбіжностей і протилежностей. Тому він буде знову розглядатися Верховною Радою, Верховна Рада буде повертатися до нього, і яким буде прийнятий цей закон, потім подивимося», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» щодо приведення у відповідність до вимог Європейської конвенції про транскордонне телебачення до програмної концепції мовлення. За нього проголосували 238 народних депутатів із 414 зареєстрованих у сесійній залі.

Законом передбачається зменшення частки «національного аудіовізуального продукту» у загальному обсязі мовлення кожної телерадіоорганізації – не менше 25%. До ухвалення закону ця частка становила 50%. До 25% зменшена також квота на присутність вітчизняного продукту у радіо- і телеефірах.

Автор законопроекту, народний депутат від Партії регіонів Олена БОНДАРЕНКО заявила, що після ухвалення закону «українські радіослухачі зможуть повернутися до світової музичної спадщини».

Проти ухвалення закону виступали представники фракції «БЮТ-Батьківщина» та частина депутатів від НУ-НС. Вони вимагали зняти цей документ з розгляду. Ухвалення закону опозиція зустріла вигуками «Ганьба!».