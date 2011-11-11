Комісія МОЗ рекомендувала Тимошенко лежати в ліжку

Комісія Міністерства охорони здоров’я, яка оглядала у СІЗО екс-прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО, працює над встановленням остаточного діагнозу, після чого буде визначена тактика її лікування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції заявив член цієї комісії, доктор медичних наук, керівник кафедри травматології та ортопедії Національного медичного університету ім. О.Богомольця Олександр БУР’ЯНОВ.

Він спростував усі чутки, що висновок, яке зробила комісія, міг писатися під тиском.

«Комісія робила заключення без будь-якого тиску і сторонніх осіб. Комісія займається виключно медичними справами – визначення характеру страждання, визначення стану пацієнта, призначення і діагностика лікування», - сказав він.

О.БУР’ЯНОВ підтвердив, що комісія рекомендувала Ю.ТИМОШЕНКО ліжковий режим. «Одна з рекомендацій – це ліжковий режим», - сказав він.

При цьому лікар наголосив, що Ю.ТИМОШЕНКО може вставати з ліжка для самообслуговування, спілкування з адвокатами та слідчими.

Водночас медик відмовився повідомити попередній діагноз, який було встановлено після огляду Ю.ТИМОШЕНКО. Він послався на лікарську таємницю.

«Комісія зараз встановлює діагноз, проводиться комплекс діагностичних заходів для визначення остаточного діагнозу. Призначено певне лікування, яке потребує хвора», - сказав він.

Відповідаючи на запитання УНІАН, чи надається в умовах СІЗО належне лікування Ю.ТИМОШЕНКО та чи потрібне їй обстеження у медичній установі поза межами СІЗО, О.БУР’ЯНОВ сказав: «У межах СІЗО рекомендації комісії виконуються… Комісія рекомендувала комплекс обстежень, але де вони будуть проводитися, це рішення суду».

На запитання журналістів, чи погіршується стан здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО в умовах СІЗО, О.БУР’ЯНОВ відповів: «Я думаю, що в межах СІЗО стан здоров’я будь-кого не поліпшується».

При цьому він підкреслив, що комісія проводила огляд Ю.ТИМОШЕНКО 7 і 9 листопада. «За цей проміжок часу погіршення не було, так само як і не було покращення», - додав він.

Зі свого боку, радник міністра охорони здоров’я Тетяна ЮРЧЕНКО зауважила, що попередній діагноз Ю.ТИМОШЕНКО був повідомлений пацієнтці.

Вона порадила журналістам звернутися до адвокатів Ю.ТИМОШЕНКО, аби дізнатися її діагноз. «У нас немає її дозволу на розголошення лікарської таємниці», - додала Т.ЮРЧЕНКО.