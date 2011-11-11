У Вінниці в житловому будинку вибухнув газ
17:14, 11 листопада 2011Політика
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Вибито вхідні двері та вікна
У Вінниці сьогодні близько 14.00 в одній із квартир житлового будинку стався вибух.
Як повідомив УНІАН керівник прес-служби УМНС у Вінницькій області Олександр КУТОВИЙ, за попередніми даними, спричинив вибух витік газу у квартирі на першому поверсі. Опіки обличчя, шиї та спини отримав 71-річний власник оселі. Вибухом зруйновано міжквартирну перегородку, вибито вхідні двері та вікна.
На місці пригоди працюють бійці МНС, працівники міліції та прокуратури. Триває розслідування.
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