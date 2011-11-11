У Вінниці в житловому будинку вибухнув газ

У Вінниці сьогодні близько 14.00 в одній із квартир житлового будинку стався вибух.

Як повідомив УНІАН керівник прес-служби УМНС у Вінницькій області Олександр КУТОВИЙ, за попередніми даними, спричинив вибух витік газу у квартирі на першому поверсі. Опіки обличчя, шиї та спини отримав 71-річний власник оселі. Вибухом зруйновано міжквартирну перегородку, вибито вхідні двері та вікна.

На місці пригоди працюють бійці МНС, працівники міліції та прокуратури. Триває розслідування.