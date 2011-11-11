Міліція не пустила одеситів послухати мера

Одесити не змогли послухати звіт про річну роботу мера Одеси Олексія КОСТУСЄВА.

Як передає кореспондент УНІАН, багато жителів міста не змогли потрапити до зали Одеського російського драматичного театру. Будівля театру була огороджена залізними турнікетами та кордонами міліції. Крім того, на підходах до театру дорогу людям перегородили групи молодиків, які без пояснення причин не пропускали їх до міського голови.

Серед десятків людей, що протестували через недопуск до театру, були активісти Громадської ініціативи «Оновлення країни», громадської організації «Якість життя», Інтернет-партії на чолі з Андрієм ГОЛУБОВИМ.

Як повідомляє прес-служба «Оновлення країни» з посиланням на координатора Громадської ініціативи «Оновлення країни» в Одесі Сергія ГУЦАЛЮКА, незважаючи на те, що люди, які хотіли потрапити до театру, пред’являли документи з одеською пропискою, до приміщення їх не пропустили. Причину закритості заходу ніхто з міліціонерів пояснити не зміг.

За словами С.ГУЦАЛЮКА, у приміщення театру пропустили тільки місцевих депутатів та спеціально привезених працівників бюджетних організацій.

Деякі люди, які зібрались біля входу, спробували прорватися до приміщення, проте представники міліції та невідомі особи у цивільному відбили цей «штурм». На вимогу громадян представитись і відповісти на питання, чому їм заважають пройти до театру, чоловіки у цивільному відмовчувались. Окрім того, невідомі поводились досить нахабно та грубо: виштовхували людей, лаялись.

«Під час чергового «спілкування» координатор «ОК» у Одесі зробив цивільний арешт одного з людей, що поводився найбільш грубо, та передав його у руки керівництва міліції для ідентифікації особи. Як виявилось, затриманим був представник міськради Олексій МАЗУРІН», - повідомляє «Оновлення країни».

Крім С.ГУЦАЛЮКА, на зустріч з мером не зміг потрапити і координатор південноукраїнських організацій «Демократичного альянсу» Олексій ЧОРНИЙ, і навіть «затятий шанувальник нинішнього міського голови, представник незареєстрованої «Партії Сталіна» Валентин ДОРОШЕНКО, йдеться у повдоьмленні.

«Сьогоднішня ситуація мені нагадує облогу Одеси румуно-німецькими військами. Мер КОСТУСЄВ зробив стільки «доброго» для одеситів, що вже вимушений ховатися за спинами міліціонерів та працівників міськради», - прокоментував ситуацію С.ГУЦАЛЮК.