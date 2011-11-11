В Європі захоплюються мужністю Тимошенко і кличуть у гості

Голову партії «Батьківщина» Юлію ТИМОШЕНКО запрошено взяти участь у ХХ конгресі Європейської народної партії, який відбудеться у Марселі 8-9 грудня, та у розширеному саміті ЄНП за участю голів країн та урядів ЄС, який відбудеться 8 грудня у рамках конгресу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Батьківщини».

«Я захоплююся Вашою мужністю та з нетерпінням очікую на зустріч з Вами у Марселі», - наголосив Президент ЄНП Вільфред МАРТЕНС у запрошенні.

*** ЄНП є найбільшою та найвпливовішою політичною силою на Європейському континенті. До її складу входять 74 партій-членів з 39 країн, 17 голів країн-членів ЄС та 6 голів країн, які не є членами ЄС, 13 членів Єврокомісії; вона має найбільшу фракцію в Європарламенті.

До лав ЄНП входять канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ, Президент Франції Ніколя САРКОЗІ, Президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ, Президент Європейської Ради Герман ван РОМПЕЙ та Президент Європейського парламенту Єжи БУЗЕК.