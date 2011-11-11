Держказначейство не проводило платежі з придбання МВС джакузі

Державна казначейська служба України не проводила платежі з придбання для Міністерства внутрішніх справ джакузі та масажних ванн.

Про це в інтерв`ю УНІАН заявив голова Держказначейства Сергій ХАРЧЕНКО.

«Жодних проплат ми не проводили (на придбання вищезгаданих товарів - УНІАН)», - сказав С.ХАРЧЕНКО.

При цьому він відзначив, що, можливо, йдеться про закупівлю устаткування для 14 реабілітаційних центрів, які є в структурі МВС.

С.ХАРЧЕНКО також підтвердив сьогоднішню заяву прем`єр-міністра про те, що Держказначейство не пропускає платежів на придбання дорогих автомобілів.

Раніше ЗМІ повідомляли, що МВС уклало угоди на придбання медичного устаткування на загальну суму 2,63 млн. грн., зокрема: підводні душі-масажі по 100 тис. грн., перлові ванни по 50 тис. грн., ванна для підводного душу-масажу з гідромасажною системою за 170 тис. грн.

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні на брифінгу пообіцяв «з цією ситуацією розібратися».

Прем`єр також запевнив, що за півтора роки роботи нинішнього Кабінету міністрів жоден державний орган не купив дорогий автомобіль, незважаючи на інформацію, що періодично з`являється, про це.

«Є жорстка політика, казначейство не пропускає ніяких витрат. Так, хтось щось хоче придбати. Десь там намагаються це зробити», - сказав М.АЗАРОВ.