Янукович звільнив голову Бердичівської РДА

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні підписав розпорядження про звільнення Олега ШЕВЧУКА з посади голови Бердичівської райдержадміністрації Житомирської області.

Відповідне розпорядження опубліковане на офіційному сайті президента.

Згідно з документом, О.ШЕВЧУК звільнений «відповідно до пункту 6 частини першої статті 30 Закону України «Про державну службу» за порушення присяги державного службовця».

Як передає кореспондент УНІАН, О.ШЕВЧУК був призначений головою Бердичівської РДА 24 квітня 2010 року.

9 листопада у Бердичеві біля приміщення райдержадміністрації співробітники МВС затримали О.ШЕВЧУКА і ще чотирьох громадян, серед яких – в.о. начальника відділу Держкомзему в районі.

У прес-службі прокуратури Житомирської області УНІАН повідомили, що усі вони затримані за підозрою в отриманні хабара. Зараз за цим фактом ведеться досудове слідство.

За словами начальника відділу облпрокуратури Олександра БІЛОШИЦЬКОГО, голова Бердичівської РДА спільно з групою осіб, діючи за попередньою змовою, отримали хабар у розмірі 114 тис. доларів. Цю суму вони вимагали й отримали від підприємця за виділення земельної ділянки площею 16 га на території Хажинської сільської ради Бердичівського району.