Тігіпко не жалкує, що колись відмовив Тимошенко

Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО вважає правильним кроком відмову від пропозиції кандидата в президенти Юлії ТИМОШЕНКО очолити уряд у разі її перемоги на виборах 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ефірі телеканалу «Інтер».

«Тоді я вже розумів, що президентом я не став. ТИМОШЕНКО і ЯНУКОВИЧ набрали більше за мене, і втручатися у цю суперечку, скажу відверто, я не хотів. Думаю, що я правильно зробив», - сказав С.ТІГІПКО.

Як повідомлялося, перед другим туром виборів Президента України у 2010 році кандидат у президенти Ю.ТИМОШЕНКО публічно пообіцяла в разі її перемоги призначити прем`єр-міністром С.ТІГІПКА. Однак він такої пропозиції не прийняв.