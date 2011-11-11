Тігіпко не виключає, що згодом очолить виборчий список ПР

Чинний віце-прем`єр-міністр Сергій ТІГІПКО поки що не претендує на те, щоб очолити список Партії регіонів на парламентських виборах 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ефірі телеканалу «Інтер».

«Думаю, ні», - сказав він, відповідаючи на запитання, чи може він очолити виборчий список ПР.

С.ТІГІПКО зазначив, що зараз перед ним стоїть інше завдання – проводити непопулярні реформи.

Він підкреслив, що ці реформи будуть важко сприйматися людьми, але розуміння того, що вони були необхідні, прийде пізніше.

При цьому С.ТІГІПКО не виключив, що може очолити виборчий список Партії регіонів пізніше.

«У перспективі – подивимося. Можливо, і список очолимо», - сказав С.ТІГІПКО.

При цьому він припустив, що в результаті проведення реформ рейтинги Партії регіонів будуть падати.

«Зараз досить довго Партія регіонів та її союзники у владі. Зараз будуть падати рейтинги, хочуть вони того, чи не хочуть. Відповіддю на ці рейтинги буде тільки одне - глибокі реформи», – заявив С.ТІГІПКО.

При цьому він зазначив, що не піде в опозицію, навіть якщо його робота в уряді не буде приносити позитивні результати у вигляді реалізації реформ і продовження співпраці з МВФ.