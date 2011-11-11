Литвин хоче урізати депутатам обідню перерву

Спікер Верховної Ради Володимир Литвин запропонує депутатам працювати вечорами і скоротити обідню перерву.

Про це він повідомив в інтерв`ю телеканалу "Рада" в п’ятницю, повідомляє Укрправда.

"Залишилось ще, відповідно до плану роботи, три пленарних тижні. Дехто висловлює ідею додатково провести засідання. Я завжди стою на тому: для чого і під що?", - заявив він.

"Я буду пропонувати на Погоджувальній раді і під час пленарних засідань наступного тижня, щоб питання, які визначені на той чи інший день, ми розглядали, проводячи засідання до завершення розгляду питань визначених на день", - уточнив спікер.

"Можливо навіть скоротивши перерву, яка в нас з 14 до 16 години, на одну годину. Це правильна постановка питання", - уточнив Литвин.

Він також розповів, що наразі "у Верховній Раді зареєстровано майже тисячу законопроектів, із них десь більше 350 підготовані для розгляду".

"За найкращих обставин протягом тижня ми можемо розглянути 60-70 питань. Але якщо питання чутливі, то вони можуть зайняти півдня, або цілий день", - зазначив спікер.