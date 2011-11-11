Азаров дізнався, навіщо МВС знадобилися «перлинні ванни»

Масажні ванни й інше устаткування для водних процедур було закуплено МВС для відомчих реабілітаційних центрів.

Про це повідомив прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ на своїй сторінці у мережі Facebook.

«Виявилося, що у системі МВС є госпіталі, реабілітаційні центри, де проходять лікування і відновлюються іноді після поранень наші міліціонери. І йшлося про закупівлі медобладнання для цих центрів і госпіталів, такого, як підводний гідромасаж, апарат штучної вентиляції легенів, устаткування для операційної, ванни, в яких можна приймати «перлинні ванни». Хтось може сказати, що це надмірність?», - написав М.АЗАРОВ.

Раніше ЗМІ повідомляли, що МВС уклало угоди на придбання медичного обладнання на загальну суму 2,63 млн. грн., зокрема: підводні душі-масажі по 100 тис. грн., перлові ванни по 50 тис. грн., ванна для підводного душу-масажу з гідромасажною системою за 170 тис. грн.

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні на брифінгу пообіцяв «з цією ситуацією розібратися».

Пізніше Державна казначейська служба України повідомила, що не проводила платежі із закупівлі для Міністерства внутрішніх справ джакузі і масажних ванн.

При цьому представники Держказначейства припустили, що йдеться про закупівлю устаткування для 14-ти реабілітаційних центрів, які є у структурі МВС.

У МВС заявили, що медичне устаткування на загальну суму 2,63 млн. грн. для 9 відомчих закладів охорони здоров`я придбано із дотриманням вимог законодавства.