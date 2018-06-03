Полковник Недзельський: Ми з Кучмою - брати за нещастям

Колишній полковник військовий розвідки Петро Недзельський був звільнений з Міноборони в 2002 році за статтею "службова невідповідність". Нині він - співголова політичної партії знову втікача Миколи Мельниченка. Ми зустрілися з Петром Недзельським з його ініціативи. Вирішили, що інтерв'ю з цією людиною зможе відкрити історію того, якими були наші спецслужби у той час і якими методами в роботі послуговувалися. Крім того, нам була цікавою бесіда з найближчим соратником людини, ім'я якої в останні дні знову не сходить з перших шпальт газет, - екс-майора Мельниченка.



«ВІДКРИЛИ ВАГОН, НАБРАЛИ АВТОМАТІВ, ПРОДАЛИ В АФРИЦІ, ОТРИМАЛИ ЗА ЦЕ АЛМАЗІВ І ЗОЛОТА»



Петро Денисовичу, розкажіть детальніше, за що вас звільнили з військової розвідки?



Згадаймо 2002 рік. В Інтернеті гуляють записи Миколи Мельниченка, відбуваються акції «України без Кучми», Кучма - непопулярний. І тут «кольчужний» скандал. Тобто американці, аналізуючи плівки Мельниченка, звернули увагу на чіткий епізод - розмова Кучми і голови Укрспецекспорту Малєва (нині покійного). Там Малєв пропонує Кучмі продати до Іраку Саддаму Хусейну «Кольчуги». Кучму в цьому записі хвилює тільки, яким чином поставити наші системи, і щоб посередник не базікав. Американці були обурені, оскільки «кольчужки», станції пасивного виявлення повітряних цілей, ловили навіть їхні літаки-невидимки «Стеллз». А в них у Югославії два літаки-невидимки збили, і ніхто не міг зрозуміти як. Тут з'явилися записи, американці зрозуміли, що «кольчужки» гуляють по всьому світу. І сказали, що хочуть перевірити, скільки їх в Україні. Їх мало бути сімнадцять.

Тоді Тимошенко, бувши в опозиції, сказала, що Кучма збирається ввезти з Білорусі три "Кольчуги", щоб надурити США. А газети мене зняли на одній фотографії з Григорієм Омельченком і Тимошенко на одному заході. Хоча я її наживо напевно секунд 15 бачив. Мене викликає генерал-полковник, керівник Головного управління розвідки з Міноборони, і питає: "Це ти Тимошенко передав інформацію про ввезення "Кольчуг" з Білорусі?" Я кажу: "Ні". Він мені у відповідь: "А чому ти з Тимошенко на одній фотографії?" - "Але ж вона народний депутат, а не бомж!" Він каже: "От якби ти з Кучмою сфотографувався, то тоді б питань не було". А я йому відповідаю: "Я б з Кучмою сфотографувався, якби його в арештантську робу вдягли". У відповідь чую: "Я записав вас на диктофон, ви відповісте за свої слова". Це було в жовтні, а вже в грудні міністр оборони Шкідченко звільнив мене за те, що я образив Президента, звільнив за статтею "службова невідповідність". Кучму майор писав, а мене аж генерал. Ми з ним брати по нещастю...



Потім, щоправда, говорили, що цей скандал з "Кольчугами" виштовхнув Україна з ринку озброєнь...



Про що ви кажете? Як така незаконна і тіньова операція могла вплинути на нашу присутність на ринку? Україна була третьою після США і РФ країною за обсягами продажу зброї. Причому, цей ринок ніким і ніяк не контролювався. Якщо у народу завод забрали і людей звільнили, вони хоч могли вийти під Кабмін, покричати. А продаж зброї - темний бізнес високопоставлених осіб. У нас підрахунок зброї йшов у вагоноодиницях. Знаєте, що таке вагоноодиниці? Це, коли відкрили вагон, набрали автоматів, а вагоноодиниця залишилися. І ось вони взяли автомати, запхали в літак, продали в Африку, отримали за це алмази і золото - і ніхто це не контролює.

Я вам розповів, за що Кучма мене звільнив. Але я розповім вам ще одну ситуацію, коли через зброю мене пресувало вже оточення Тимошенко.

Керівник ГУР Міноборони і начальник СБУ, коли я був на посаді, тиснули на мене, щоб я «пробив» 3 млн. доларів для однієї компанії. «Пробив» - це знайшов кредити в західних банках. Ця компанія в свою чергу давала замовлення для авіакомпаніі, зареєстрованої в Києві. Пізніше я дізнався, що засновниками компанії, для якої я повинен був знайти гроші, значилися прямі родичі керівництва силових відомств. У мене і документи є. Мені пояснили так: ти допомагаєш, а з прибутку ми будуємо житло військовим. Я ж був відомий на Заході. Ще перебуваючи в рядах Радянської Армії, в 1989 я вступив в Українську Гельсінську Спілку. У 1990-му році я створив у Харкові Союз офіцерів України, який рішуче виступив за державну незалежність. Діаспора мене поважала. Загалом, мене просили допомогти грошима, знайти контракти. І я допоміг. А потім в Болгарії під час спроби доставки незаконного вантажу до Еритреї був затриманий літак цієї київської авіакомпанії - і вже простежувався прямий зв'язок. Я написав статтю, в якій показав причетність військового керівництва до цієї авантюри і оприлюднив факти незаконних поставок зброї до країн Африки. Мені «впаяли» 2 роки позбавлення волі умовно за розкриття державної таємниці. У 2004 і в 2005 роках, коли перемогла Помаранчева влада, суди наді мною тривали.



І у вас тому образа на Тимошенко? При чому тут Тимошенко? Забудьте вже. Людина у в'язниці сидить...



Можливо, і є образа. Розумієте, я ж був одним з командирів Помаранчевої революції. Я з іншими офіцерами стояв в Петрівцях, де «Барс» був розташований. Прийшла народна влада, чекаю, що мене реабілітують. Ющенко не робить цього. Я був помічником Левка Лук'яненка і його заступником з УРП. Питаю його, він мовчить. «Батьківщина» викликає мене, що мовляв, я сім років тому збирав компромат на Тимошенко.



А ви таки збирали?



Інформація на Лазаренка потрапила мені в руки. Був такий Абдулла К., він постійно живе в Німеччині. До речі, перші мерседеси для АП Кучми ще за Табачника він поставив в Україну. Він був дуже ображений на Лазаренка, говорить, той кинув його на сім мільйонів доларів. Ну, і я переконав його привезти документи щодо Лазаренка. І це була моя велика удача.

Він привіз. Я приніс цю інформацію керівництву силового відомства. А це 1998 рік, Лазаренко ще в силі, мені кажуть: навіщо ви це накопали, ви несете відповідальність за наші життя, ви знаєте на кого ви руку підняли? Зате цю інформацію взяла заступник Генпрокурора, вона каже: це Боже провидіння, що ви звернулися до мене. Вона виступила скрізь з нашою інформацією. Лазаренка посадили. А через сім років мені це все пригадало оточення Тимошенко. Я їм пояснюю: я мисливський пес, який приніс дичину, це вже ваша справа, як використати інформацію. Але судимість з мене не зняли, в армії мене так і не відновили. Я пішов з Миколою Мельниченком робити свою партію.



«ЯКБИ НЕ КОЛЯ, ВАС БИ ЖУРНАЛІСТІВ ЗАРАЗ У ЛІС ЦІЛИМИ РЕДАКЦІЯМИ ВИВОЗИЛИ»



Як розвідник, ви вірите, що Мельниченко сам писав Кучму?



Так, я вірю, що Микола писав сам. Я математик, але вже в українській армії вивчав психологію і створив соціально-психологічне управління. У Парижі почув на симпозіумі, що наше століття - це століття психіатрії. У Миколи в той період було важке сімейне становище, дитина хворіла, житла не було. А він холерик. І він бачить як лідери купаються в салі і не бояться. І цей його вчинок - відсебеньки. Зараз хочуть закон поміняти, що докази, здобуті записом, не мають сили. Але з точки зору людських прав та справедливості - це дурість. Є об'єктивна реальність. Є злочини. І Микола це зафіксував. Він діяв у межах крайньої необхідності. І те, що Коля писав сам, я переконаний. Хочу позов подавати на ICTV за фільм «Зрада». Загальний сенс такий, що Микола був пішаком, а за ним Марчук стоїь. Якби не Коля, вас би, журналістів, зараз у ліс цілими редакціями вивозили.



Марчук завжди відмовчувався щодо плівок...



Він специфічна людина. Розумний, але дуже обережний. Абвером (військовою розвідкою Гітлера) командував адмірал Канаріс. І ще в 1938 році офіцери Абверу хотіли Гітлера прибрати. Вони розуміли, що він - ідіот, який кине країну в прірву. Вони не зуміли це зробити. І коли СС в 1945 році Гітлеру поклала на стіл план усунення Гітлера, він повісив Канаріса, і вбив 500 членів аристократичних сімей.



Ну, якщо Абверу не вдалося усунути Гітлера, що вже говорити про нашу розвідці... Кого вони могли усунути?



Я говорив Миколі, що йому треба було Кучму пристрелити.



Нинішня влада вас влаштовує?



Давайте будемо неупередженими. У мене є надія, що Янукович настільки амбітний, що він буде патріотом. Він сильний і вольовий. Він справу проти Кучми порушив.



Тому Коля Мельниченко по закордонах ховається?



Все одно, донецькі, вони - чоловіки. Сказали - зробили. А ці, помаранчеві - не мужики, хитрі і підлі.



А де зараз розглядається ваша справа?



У Печерському суді.



Як цікаво. І давно вона там опинилася?



Цього року. Я подав до суду на своє колишнє начальство за те, що воно приховало, що при розгляді моєї справи нібито про розголошення держтаємниці був конфлікт інтересів. Мій колишній начальник виступав експертом, хоча його син - зацікавлена ​​особа у цій справі. Він також приховав, що його син і дружини його найближчих колег - засновники компанії, яка давала замовлення на поставки зброї. І виступив експертом. Але тепер мені допомагає народний депутат.



Хто з депутатів вам допомагає?



Володимир Олійник, член Партії регіонів.



А вам не здається, що вас знову просто використовують? Мабуть, вам би ніхто не допоміг, якби не йшлося про оточення Тимошенко...



Мене всі використовували. Спочатку я тягав каштани для своїх начальників, не знаючи, що вони повлаштовували туди своїх дітей і дружин, тому, що вірив, що зможу будувати житло військовим, які повертаються в незалежну Україну. Потім мене використовували помаранчеві. За них я в лісі не мерз, на підлозі в Будинку офіцерів два тижні не спав?.. А тепер я хочу відновити справедливість.



Зброєю торгували всі можновладці, Кучма торгував. Під час Ющенко на судні «Фаїна» виявили тридцять три танки і купу всякого іншої зброї. А донецькі, як ви вважаєте, чи не торгують? «Укрспецекспорт» прозорий, як джерельна вода?



Це вже вам, журналістам, треба цікавитися.



Записала Лана Самохвалова

