Тягнибок дав поради, як правильно штурмувати Верховну Раду

Лідер всеукраїнського об`єднання "Свобода" Олег Тягнибок прокоментував у Черкасах нещодавній штурм афганцями приміщення Верховної Ради України.

"Допустилися ряду помилок, - цитує Газета.ua. – Треба знати, що з приміщення Верховної Ради є вісім виходів, тож треба було їх усі перекрити, послати туди перевірених людей. Та й штурмувати Раду треба було не тоді, коли там сидів один Чечетов, а тоді коли б усі депутати від різних фракцій були присутні".

"Важливим завданням було б прорватися до мікрофона. І оголосити: "Депутати, звичайно ж не шановні, ви в оточенні і ніхто звідси не вийде. Ми вимагаємо негайного розпуску парламенту. Даємо вам два місяці для проведення нових виборів". Від такого штурму міг би бути позитивний результат", - зазначив Тягнибок.

Він упевнений, що нині в Україні немає революційного стану: "Так, люди невдоволені, гарно складають віршики про "Спасибо жителям Донбаса...", але ж усе це на кухні, чи там, наприклад на пиві, дивлячись футбол. Суспільство ще не дозріло навіть до стану 2004 року, бо люди не висловлюють свою позицію публічно".

Водночас Тягнибок зазначив, що збільшення протистоянь з владою - це добре.

"Кожен раз, коли студенти, афганці, чорнобильці, підприємці виходять на вулицю, вони розхитують "піратський корабель влади". Але проблема цих виступів – їх відмежованість від політики. А чи можна перемогти політика Януковича чи політика Азарова без політичних вимог? Однозначна відповідь – ні. Я боюсь, що ці виступи можуть закінчитися тим, що люди не захочуть далі виходить на вулицю, що було б на руку нинішній владі", - підсумував політик.