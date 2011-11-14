Президент не вірить власній команді?
Томенко коментує кадрові рішення
Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО переконаний, що останні кадрові зміни треба оцінювати як недовіру Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до власної команди.
Про це він сказав у неділю в ефірі телеканалу ТВі, повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА.
Віце-спікер назвав очевидним, що першим наслідком збільшення недовіри до влади є те, що Президент та уряд втратили близько 50% схвалення їхньої діяльності за останні півтора роки. На його думку, як наслідок цього Президент продемонстрував недовіру до своєї команди: попри кількаразові анонси кадрових змін в уряді, які, зокрема, озвучував глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН, В.ЯНУКОВИЧ не пішов на такі зміни, а натомість змінив керівників серйозних фінансових і правоохоронних інституцій на представників своєї вузької своєрідної сімейної команди.
М.ТОМЕНКО зауважив, що такий крок Президента – це «як мінімум потрійне приниження: приниження за партійною ознакою для Партії регіонів; приниження для її союзників по парламентській більшості, на яких падає не дуже приємна оцінка як на союзників, що відповідають за непопулярні рішення, і третє – незадоволення регіональних еліт, бо виходить, що областями чи напрямками можуть керувати лише вихідці з одного Донецького регіону».
За словами М.ТОМЕНКА, можна погодитися з експертами, які сьогодні говорять, що Президент посилив свій вплив за фінансовим, правоохоронним та іншими ресурсами, натомість він продовжує втрачати суспільний вплив і вплив всередині власної команди, яка, як і суспільство, продовжує розчаровуватися його зневагою до кадрового потенціалу Партії регіонів та її союзників.