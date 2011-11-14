Корея просить легалізувати етнічних корейців, які живуть на Херсонщині

Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Корея в Україні КІМ Ін-Цжун звернувся до голови Херсонської обласної державної адміністрації Миколи КОСТЯКА з проханням сприяти легалізації трудової діяльності та проживання етнічних корейців у регіоні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Херсонської ОДА, відповідне прохання прозвучало під час зустрічі М.КОСТЯКА з корейським послом у п`ятницю, 11 листопада.

Точні дані про кількість корейців, які проживають на території Херсонської області, в повідомленні не вказуються. Етнічні корейці сконцентровані переважно в Голопристанському, Скадовському й Нововоронцовському районах області й спеціалізуються на вирощуванні овочів і баштанних культур.

Також під час зустрічі сторони обговорили питання подальшої співпраці із залучення інвестицій в економіку області. Зокрема, обговорювалося питання про співпрацю в аграрному секторі й у сфері відновлювальної енергетики (енергія сонця й вітру).

М.КОСТЯК зазначив, що для Херсонської області найбільш актуальним є питання співпраці у галузі сільського господарства, й пообіцяв прозорість у відносинах між бізнесом і владою.

Як повідомлялося, за офіційними даними, на території Херсонської області проживає понад 1,2 тис. корейців, проте фактична чисельність представників корейського народу, що проживає в області, значно більша.