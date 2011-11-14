У суді над Луценком зламалася апаратура

Засідання Печерського райсуду Києва у справі Юрія Луценка розпочнеться із запізненням у зв’язку з ремонтом апаратури в залі.

Про це з посиланням на прес-службу "Народної Самооборони" повідомляє Українська правда.

Судова колегія під головуванням судді Сергія Вовка не змогла відкрити розгляд кримінальної справи проти Луценка вчасно.

"Засідання розпочнеться із запізненням, бо в залі ремонтують апаратуру. Суддя Вовк сказав, що засідання почнеться через 20-30 хвилин, тому що під час ремонту пошкодили якийсь кабель", - сказано у повідомленні.