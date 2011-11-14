Зміни до закону про вибори Верховна Рада розглядатиме у четвер

У четвер, 17 листопада, на вечірньому засіданні Верховна Рада розглядатиме законопроект про зміни до Закону «Про вибори народних депутатів України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій і голів комітетів парламенту голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН.

За його словами, у четвер о 16-й годині «будемо розглядати підходи і напрацювання щодо виборчого законодавства з виборів до Верховної Ради».

Він підкреслив, що тимчасова спеціальна комісія «уже перейшла у площину практичної роботи».

В.ЛИТВИН нагадав, що сьогодні о 14-й годині розпочнеться засідання комісії.

«Є пропозиції від двох фракцій, які треба розглянути і вийти на позицію узгодження для того, щоб була тема для розмови. У разі погодження цих позицій, я думаю, усе інше буде лежати фактично у технічній площині», - додав В.ЛИТВИН.