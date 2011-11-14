Власенко: Тимошенко 10 днів не має можливості піднятися з ліжка

Адвокат екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО називає зловживаннями проведення слідчих дій із хворою Ю.ТИМОШЕНКО у СІЗО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам.

С.ВЛАСЕНКО сказав, що не розуміє, навіщо слідчим було у четвер і п’ятницю проводити слідчі дії з Ю.ТИМОШЕНКО, коли вона не має можливості навіть встати з ліжка. «Я оцінюю це як зловживання тим становищем, у якому зараз знаходиться Ю.ТИМОШЕНКО», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

За його словами, якби Ю.ТИМОШЕНКО перебувала не за гратами, а на волі, то слідчий не наважився б проводити слідчі дії, коли «людина лежить, припустимо, з температурою 37,5». Адвокат додав, що Ю.ТИМОШЕНКО вже протягом 10 днів не має можливості піднятися з ліжка.

Він також зазначив, що про плани слідчого стосовно Ю.ТИМОШЕНКО він дізнається в режимі «сьогодні на сьогодні». Відповідаючи на питання журналістів, чи відомо йому про плани проводити слідчі дії сьогодні, він сказав, що йому про це нічого не відомо і додав, що спробує сьогодні відвідати Ю.ТИМОШЕНКО в СІЗО, якщо «стан здоров’я дозволить їй як мінімум пересуватись».

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада Державна пенітенціарна служба поінформувала, що Юлії ТИМОШЕНКО важко ходити у зв`язку із загостренням болю в хребті.

Після цього комісія Міністерства охорони здоров`я «провела дослідження стану здоров`я Ю.ТИМОШЕНКО і дала рекомендації щодо подальшого медикаментозного лікування».

Разом з тим фахівці МОЗ, за даними пенітенціарної служби, не виявили медичних протипоказань щодо проведення слідчих дій стосовно Ю.ТИМОШЕНКО.

9 листопада захисник екс-прем`єра Сергій ВЛАСЕНКО заявив, що стан здоров`я Ю.ТИМОШЕНКО значно погіршився, і вона не може самостійно ходити.

11 листопада член комісії МОЗ, доктор медичних наук Олександр БУР’ЯНОВ заявив, що комісія працює над встановленням остаточного діагнозу Ю.ТИМОШЕНКО, після чого буде визначена тактика її лікування.

Довідка УНІАН. Ю.ТИМОШЕНКО була заарештована 5 серпня. 11 жовтня Печерський райсуд Києва засудив її до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень під час підписання газових контрактів з Росією в 2009 році.