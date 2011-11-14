Литвин запропонував Королевській постояти з прапором під КМДА

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вкотре заявляє, що ВР не має жодного відношення до паркану біля парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН сказав під час засідання Погоджувальної ради лідерів фракцій і голів комітетів парламенту.

На засіданні народний депутат Наталя КОРОЛЕВСЬКА наполягала на тому, щоб В.ЛИТВИН все ж чітко сказав, хто має відношення до цієї огорожі, яку встановлюють просто вночі. «Це нас від народу відгороджують чи народ від нас?», - запитала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

У відповідь В.ЛИТВИН спочатку почав говорити про те, що комітет, який очолює Н.КОРОЛЕВСЬКА, погано працює, але в результаті заявив: «Верховна Рада не має відношення до паркану».

При цьому він наголосив: «Це не наша територія». «А якщо Ви хочете цю тему роздувати, то, будь ласка - прапор державний, національний з великим древком і під Київську міську адміністрацію і там стійте», - запропонував В.ЛИТВИН Н.КОРОЛЕВСЬКІЙ.