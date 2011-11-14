Угода, підписана Азаровим у Петербурзі, досі не дійшла до парламенту

До Верховної Ради й досі не надійшла угода про створення зони вільної торгівлі у рамках СНД.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час Погоджувальної ради заявив голова ВР Володимир ЛИТВИН.

«Я ще раз хочу сказати, що угода не поступила до Верховної Ради України. Чому? Це питання до уряду, який прийняв цей документ і подав його на підпис Президенту для того, щоб він вніс до Верховної Ради України», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада Кабінет міністрів на своєму офіційному порталі оприлюднив текст Договору про створення зони вільної торгівлі у рамках СНД, який прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ підписав 18 жовтня у Санкт-Петербурзі під час засідання голів урядів країн-членів СНД.