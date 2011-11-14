Литвин прогнозує, що опозиція в четвер заблокує трибуну

13:00, 14 листопада 2011
Політика
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Якщо не влаштує завтрашнє рішення

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН прогнозує, що опозиція в четвер, 17 листопада, може заблокувати трибуну парламенту перед розглядом законопроекту про вибори народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час засідання Погоджувальної ради.

За його словами, це станеться в тому випадку, якщо у вівторок, 15 листопада, під час розгляду законопроекту про декриміналізацію економічних злочинів буде ухвалено рішення, що не буде компромісним.

В той же час В.ЛИТВИН висловив побажання, щоб «цей прогноз не збувся». За його словами, важливо, щоб «ми гарне рішення прийняли у вівторок», яке б не призвело до збурення ситуації.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада завтра першим питанням розгляне законопроект про декриміналізацію статей Кримінального кодексу, за якими судять лідерів опозиції Юлію ТИМОШЕНКО та Юрія ЛУЦЕНКА.

 

 

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