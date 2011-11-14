Колишній водій Луценка каже, що з екс-міністром не дружив

Колишній водій екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА Костянтин СИДОРЕНКО заявляє, що йому нічого невідомо по суті висунутих екс-міністру обвинувачень у скоєнні службових злочинів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в ході допиту як свідка у справі Ю.ЛУЦЕНКА в Печерському районному суді Києва.

«Про це мені нічого невідомо», - сказав К.СИДОРЕНКО.

Разом з тим він повідомив суду, що працював разом із іншим водієм Ю.ЛУЦЕНКА Леонідом ПРИСТУПЛЮКОМ, заміняючи його в разі необхідності. Також свідок зауважив, що для призначення водієм Ю.ЛУЦЕНКА не треба було бути з ним знайомим або мати «дружні стосунки», оскільки безпосереднє керівництво, зокрема, Департаменту оперативної служби, в якому числилися обидва водії, приймало рішення та ставило їм відповідні для виконання завдання.

Водночас на уточнююче запитання захисника Ю.ЛУЦЕНКА Ірини ЛУЦЕНКО, чи викликався К.СИДОРЕНКО до Генпрокуратури перед допитом у суді, свідок відповів ствердно, зауваживши, що «місяць чи два, може, півтора тому, запрошувався в Генеральну прокуратуру на Поділ».

За словами К.СИДОРЕНКА, йому ставились «якісь запитання, питання стосувалися періоду (керівництва міністерством - УНІАН) ЛУЦЕНКА». На уточнююче запитання дружини екс-міністра, чи стосувалися ці питання суті обвинувачень, які розглядаються в судовому засіданні, свідок сказав, що йому ставилися інші запитання, але які саме, він не пам’ятає.