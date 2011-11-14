Вовк не дозволив захисту Луценко запросити до суду Омельченка

Суд відмовив захисту екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА приєднати до матеріалів справи висновки народного депутата Григорія ОМЕЛЬЧЕНКА щодо фальсифікацій обвинувачень, висунутих екс-міністру.

Як передає кореспондент УНІАН, з відповідним клопотанням сьогодні в ході засідання Печерського райсуду Києва у справі Ю.ЛУЦЕНКА звернувся його адвокат Олексій БАГАНЕЦЬ.

Він зауважив, що народний депутат, доцент з питань кримінального права Г.ОМЕЛЬЧЕНКО провів системний правовий аналіз обвинувального висновку і дійшов висновку, що досудове слідство у справі екс-міністра проводилось упереджено, однобічно, висунуті обвинувачення є неконкретними.

Крім того, досудове слідство не довело скоєння Ю.ЛУЦЕНКОМ та іншими особами злочинів, у яких вони обвинувачуються.

Як зазначив О.БАГАНЕЦЬ, посилаючись на висновки народного депутата, під час досудового слідства мало місце штучне створення доказів стороною обвинувачення.

Таким чином, заявив адвокат, цитуючи звернення Г.ОМЕЛЬЧЕНКА на ім’я глави держави, вказані факти свідчать про те, що у кримінальній справі до відповідальності незаконно притягуються невинні особи.

Разом з тим, сторона захисту Ю.ЛУЦЕНКА попросила суд викликати Г.ОМЕЛЬЧЕНКА для надання пояснень з приводу зробленого ним аналізу.

У свою чергу, сторона обвинувачення висловила заперечення з приводу задоволення цього клопотання, оскільки вважає, що народний депутат не є експертом. Крім того, Г.ОМЕЛЬЧЕНКО не отримував вказівки з боку суду проводити будь-який оціночний аналіз.

Заслухавши думки сторін, суд відмовив у задоволенні клопотання як передчасного і рекомендував стороні захисту Ю.ЛУЦЕНКА надати його суду пізніше на іншій стадії судового процесу.