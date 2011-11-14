Експерт: Київ стоїть на порозі транспортної революції

«Київ виріс зі своєї транспортної системи. Те, що для міста було оптимально ще 20 років тому, сьогодні не відповідає темпам зростання міської агломерації. Утворився критичний розрив між існуючою транспортною схемою й потребами ділового, адміністративного та політичного центру країни. Тому Київ стоїть на порозі транспортної революції», - про це заявила експерт Інституту Горшеніна Марина ТКАЧЕНКО, представляючи Київ у ток-шоу «Людина у великому місті» на російському телеканалі «ТВ Центр» (Москва).

Вона зазначила, що серйозний виклик у вигляді Євро-2012 змушує Київ проводити цю революцію в найкоротші терміни.

На думку експерта, нова транспортна схема вимагає нової управлінської моделі. «Відомча диверсифікація: коли електротранспорт розвивається за власною схемою, маршрутні таксі - у своїй логіці, й усе це не замикається в єдиному стратегічному баченні, не сприяє розвитку. На рівні КМДА наочно обговорюється необхідність Єдиного центру управління міським транспортом і виділення в цю функцію єдиної управляючої компанії, яка б займалася не лише тактичними питаннями, але й питаннями стратегічного розвитку транспортної системи міста в цілому, управлінням ресурсами, управлінням витратами. Це має бути така «Фабрика думки», яка займається осмисленням транспортної системи міста як єдиного цілого. По суті, має виникнути нова філософія транспорту», - сказала М.ТКАЧЕНКО.

Експерт Інституту Горшеніна вважає, що для вузлової синхронізації наземного й підземного транспорту і людинопотоків, у Києві необхідно створити транспортні термінали. «По суті це зупинки – тільки нового типу. Потрапляючи в такий термінал, пасажир із єдиним квитком передбачено й не втрачаючи часу може змінити один вид транспорту на іншій, за 30-40 хвилин дістатися в потрібну йому будь-яку точку міста. Тобто, місто має стати відповідним людині. Крім того, це (транспортні термінали) повинні бути осередки цивілізації, де є банкомати, айбокси, Wifi, місця для відпочинку та харчування. Прообрази таких терміналів зараз створюються на станціях нової міської електрички», - сказала вона.

На думку М.ТКАЧЕНКО, оптимальною системою фінансування міського транспорту є солідарна система. «Функціонування й відтворення міського транспорту сьогодні забезпечується в основному міським муніципальним бюджетом. Але завдання розвитку можуть бути вирішені лише при організації солідарної системи фінансування, в якій беруть участь як бюджетні кошти, так і гроші великого бізнесу та фінансових структур», - вважає експерт.

Окрім експерта з Києва, в програмі брали участь представники Москви, Нью-Йорка та Ярославля.