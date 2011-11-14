МОЗ: Тимошенко не потребує госпіталізації

Протипоказань для продовження слідчих дій за участю екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила перший заступник міністра охорони здоров’я України Раїса МОЇСЕЄНКО сьогодні на прес-конференції у Києві.

«За висновками фахівців, протипоказань не було», - сказала Р.МОЇСЕЄНКО.

Перший заступник міністра охорони здоров’я нагадала, що комісія, створена МОЗ, оглядала Ю.ТИМОШЕНКО лише 7 і 9 листопада. «Стан здоров’я пацієнтки є такий, який дозволив рекомендувати певні процедури, а також було призначено лікування, яке можливо здійснити в умовах СІЗО», - уточнила вона.

Водночас Р.МОЇСЕЄНКО відмовилася назвати діагноз, який було встановлено Ю.ТИМОШЕНКО за результатом її огляду, оскільки вважає це неетичним.

Перший заступник міністра охорони здоров’я підкреслила, що за висновками фахівців, Ю.ТИМОШЕНКО не потребує госпіталізації.

Водночас Р.МОЇСЕЄНКО не змогла назвати можливу дату наступного обстеження стану здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО комісією МОЗ. «Міністерство охорони здоров’я заходить до СІЗО лише тоді, коли є офіційне звернення керівника СІЗО. Якщо воно є – вони беруть рішення суду і далі звертаються до Міністерства охорони здоров’я. Ми дуже оперативно реагуємо і, як правило, у той же день формуємо комісію і виїжджаємо», - пояснила вона.

Перший заступник міністра також підкреслила, що минулого разу лікарі не відзначили погіршення стану здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, Р.МОЇСЕЄНКО повідомила, що МОЗ не отримувало жодних офіційних звернень щодо включення до комісії іноземних фахівців. За її словами, до комісії включені фахівці різної спеціалізації, але вона не уточнила, які саме.

«Вона (Ю.ТИМОШЕНКО) встає. Але рекомендовано, щоб вона більше перебувала у ліжку. Ну а те, що стосується психоемоційного стану, я думаю, що жодній людині у будь-якому закритому закладі не було б корисно», - додала Р.МОЇСЕЄНКО.