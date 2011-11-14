Литвин - про заяви Мельниченка: декому почало пекти

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН вважає, що слідство рано чи пізно має встановити організаторів записів розмов і прослуховування кабінету колишнього Президента України Леоніда КУЧМИ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН заявив сьогодні на брифінгу, коментуючи нові заяви екс-майора Управління держохорони Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА щодо побоювань за життя лідера СПУ Олександра МОРОЗА, екс-секретаря РНБО Євгена МАРЧУКА та першого заступника генерального прокурора Рената КУЗЬМІНА.

«Рано чи пізно слідство повинно вийти на тих, хто організовував прослуховування першого кабінету країни. Той, хто організовував прослуховування першого кабінету країни, а потім монтував або давав команди монтувати плівки, має безпосередню причетність до справи Гонгадзе», - сказав В.ЛИТВИН.

Він наголосив, що «декому почало пекти, що наближаються до встановлення істини, і тому хочуть направляти цю справу в тому річищі, в якому направляли майже протягом 11 років».

Говорячи про побоювання М.МЕЛЬНИЧЕНКА за життя деяких політиків, В.ЛИТВИН наголосив, що не коментує дурниць. «Я дурниць не коментую. Якщо він чимось стурбований і шукає собі додаткові аргументи, то це його особиста справа», - додав він.