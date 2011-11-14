Захист Мельниченка веде переговори з СБУ

Захист екс-майора Управління Державної охорони Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА вже більше місяця веде переговори з СБУ про проведення слідчих дій у рамках кримінальної справи проти їх підзахисного за межами України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам адвокат М.МЕЛЬНИЧЕНКА Павло СИЧОВ.

Він підтвердив, що М.МЕЛЬНИЧЕНКО зараз перебуває на території Ізраїлю.

За словами адвоката, М.МЕЛЬНИЧЕНКО прийняв рішення перелетіти в доступнішу і ближчу до України країну із США для того, щоб спростити можливість проведення з ним слідчих дій, оскільки з Ізраїлем Україна має безвізовий режим, і туди ближче дістатися.

П.СИЧОВ сьогодні був присутній у Печерському райсуді Києва на засіданні за скаргою адвокатів М.МЕЛЬНИЧЕНКА на постанову про порушення стосовно екс-майора Управління Держохорони кримінальної справи.

Він повідомив, що СБУ надало суду матеріали справи, чого вимагав захист, і адвокати М.МЕЛЬНИЧЕНКА заявили клопотання для ознайомлення з ними.

Судове засідання перенесли на 8 грудня.

Як повідомляв УНІАН, проти М.МЕЛЬНИЧЕНКА в 2001 і 2004 роках порушувалася кримінальна справа за підозрою в перевищенні службових повноважень, розголошуванні державної таємниці, а також за фактом фальсифікації доказів. 1 березня 2005 року справу було закрито.

23 червня 2011 року Печерський районний суд Києва своїм рішенням скасував постанову генпрокурора про закриття кримінальної справи проти М.МЕЛЬНИЧЕНКА. Таке рішення суд прийняв, задовольнивши клопотання адвокатів колишнього Президента Л.КУЧМИ.

11 жовтня адвокат М.МЕЛЬНИЧЕНКА Микола НЕДІЛЬКО заявив, що його підзахисний змушений був виїхати за кордон, оскільки в Україні існує реальна загроза його життю.

Тим часом Служба безпеки України оголосила М.МЕЛЬНИЧЕНКА в міжнародний розшук.

Шевченківський районний суд Києва 18 жовтня виніс постанову про арешт М.МЕЛЬНИЧЕНКА у зв`язку з ухиленням від слідства.