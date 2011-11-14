Тимошенко не підписала протокол допиту

Податкова міліція провела слідчі дії з Юлією ТИМОШЕНКО як президентом корпорації ЄЕСУ в 1995-1997 роках на підставі висновків медичного обстеження.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив перший заступник начальника податкової міліції – начальник Головного слідчого управління Державної податкової служби України Анатолій ЯКОВИНЕЦЬ.

«Всі інсинуації, які зараз проводяться і які тлумачаться захистом (Юлії ТИМОШЕНКО – УНІАН) і засобами масової інформації, не відповідають дійсності», - сказав він.

«Хочу вас запевнити, що у цій справі, так як і в інших справах, які розслідують слідчі податкової міліції, ми діємо виключно в межах та повноваженнях, наданих законом», - зазначив А.ЯКОВИНЕЦЬ.

За його словами, медичне обстеження Ю.ТИМОШЕНКО показало, що немає медичних протипоказань щодо надання нею показів. Водночас він зазначив, що Ю.ТИМОШЕНКО має право не надавати покази.

А.ЯКОВИНЕЦЬ зазначив, що 10 листопада було пред’явлено обвинувачення Ю.ТИМОШЕНКО в рамках кримінальної справи, яку розслідує податкова міліція. 11 листопада відбувся допит, який тривав впродовж 15 хвилин, оскільки Ю.ТИМОШЕНКО відмовилась надавати покази. Вона також не підписала протокол допиту. Водночас протокол підписав захисник Ю.ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО без зауважень, сказав А.ЯКОВИНЕЦЬ.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада Державна пенітенціарна служба поінформувала, що Юлії ТИМОШЕНКО важко ходити у зв`язку із загостренням болю в хребті.

Після цього комісія Міністерства охорони здоров`я «провела дослідження стану здоров`я Ю.ТИМОШЕНКО і дала рекомендації щодо подальшого медикаментозного лікування».

Разом з тим фахівці МОЗ, за даними пенітенціарної служби, не виявили медичних протипоказань щодо проведення слідчих дій стосовно Ю.ТИМОШЕНКО.

9 листопада захисник екс-прем`єра Сергій ВЛАСЕНКО заявив, що стан здоров`я Ю.ТИМОШЕНКО значно погіршився, і вона не може самостійно ходити.

Сьогодні, 14 листопада, С.ВЛАСЕНКО назвав зловживаннями проведення слідчих дій із хворою Ю.ТИМОШЕНКО у СІЗО.

У свою чергу перший заступник міністра охорони здоров’я України Раїса МОЇСЕЄНКО сьогодні заявила, що протипоказань для продовження слідчих дій за участю Ю.ТИМОШЕНКО немає.