Податкова планує покінчити зі справою Тимошенко до нового року

Податкова міліція планує до кінця грудня передати до суду справу проти Юлії Тимошенко щодо діяльності корпорації ЄЕСУ.

Про це, як повідомляє Українська правда, заявив перший заступник начальника Податкової міліції Анатолій Яковинець.

"До кінця наступного місяця, якщо дозволять захист і прокуратура, ми закінчимо досудове слідство і передамо справу до суду – і в судовому засіданні ви все побачите", - заявив Яковинець.

За його словами, слідчі більше не планують допитувати Тимошенко у СІЗО, оскільки вона "не співпрацює зі слідством" і відмовилася давати свідчення.

Яковинець також спростував інформацію захисту Тимошенко про те, що слідчі допитували її впродовж цілих днів у четвер і п’ятницю.

За його словами, слідчий перебував у камері 10 та 11 листопада "кожного разу по 10 хвилин, допоки тривало складення протоколу по відмову Тимошенко давати свідчення". Яковинець сказав, що це відбувалося з дозволу лікарів.

Він додав, що Тимошенко відмовилася підписувати протокол про відмову давати свідчення – і це зробив за неї адвокат Сергій Власенко.

Представник Податкової міліції нагадав, що Тимошенко інкримінується, серед іншого, приховування ЄЕСУ валютної виручки на суму 165 мільйонів доларів та ухиляння від сплати податків на 47 мільйонів гривень.

Яковинець сказав, що у слідства достатньо матеріалів, які свідчать про особисту провину Тимошенко.

Зокрема, зараз лідер "Батьківщини" має ознайомитися з результатами почеркознавчої експертизи, яка свідчить про те, що Тимошенко сама підписувала деякі документи, а також із результатами економічної експертизи щодо заподіяння збитків на вказану суму.

За його словами, слідство встановило, що у 1995-1997 роках Тимошенко була президентом компанії "Єдині енергетичні системи України" та одночасно президентом банку "Південкомбанк", за допомогою якого застосовувалася схема незаконного відшкодування ПДВ та приховування валютної виручки.

"Працівники банку за вказівкою свого керівника вносили завідомо неправдиві дані в документи, і в підсумку по документації в Україну нібито надійшла валютна виручка у 165 мільйонів доларів, а насправді вона осіла на рахунках офшорних компаній, підконтрольних обвинуваченій", - заявив Яковинець

"Більше того, Юлія Тимошенко особисто користувалася пластиковими картками, на які одна з цих офшорних компаній перерахувала мільйон доларів. Проте, отримавши цей мільйон, вона (Тимошенко) не задекларувала ці гроші і не сплатила за них податки", - додав він.

Як відомо, Податкова міліція об’жала чотири справи щодо діяльності ЄЕСУ в одну.