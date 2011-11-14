Литвин каже, що депутатам на цьому світі страховку не заплатять

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН підтверджує, що життя і здоров`я народних депутатів страхується, але гроші за страховкою виплачуються лише у випадку смерті депутата.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН заявив на прес-конференції.

Спікер зазначив, що саме через запити журналістів він з’ясував дане питання. За словами В.ЛИТВИНА, життя і здоров’я народних депутатів страхується відповідно до закону про державну службу. «Але це не означає, що їм ці гроші виплачуються. Виплачується відповідна сума у випадку смерті народного депутата, і не більше того», - підкреслив голова ВР.

Також В.ЛИТВИН зазначив, що інформація з цього приводу буде розміщена на офіційному сайті ВР.

Як повідомлялося, за даними ЗМІ, Верхова Рада оголосила про проведення закупівлі послуг зі страхування життя і здоров`я народних депутатів. Як зазначено в оголошенні «Вісника державних закупівель», очікувана вартість страховки складе 4,432 млн. грн. Тобто, приблизно 10 тис. грн. на кожного з 450 парламентаріїв.

31 жовтня голова ВР пообіцяв з`ясувати обставини страхування життя депутатів на 4,4 млн. грн.

"Ви мене застали зненацька. Я розберуся, чи це практика звична, чи це вперше", - сказав він тоді на брифінгу.