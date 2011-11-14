Фракція Рибакова не підтримає декриміналізацію - через загрозу спокуси

Фракція «Реформи заради майбутнього» не готова підтримати гуманізацію статті, за якою засуджено колишнього прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО.

Про це в коментарі УНІАН заявив голова депутатської фракції «Реформи заради майбутнього» Ігор РИБАКОВ.

За його словами, позбавлення кримінальної відповідальності чиновників за перевищення влади або службових повноважень сприятиме зростанню корупції. Тому гуманізація 365 статті Кримінального кодексу, яка передбачає відповідне покарання, не принесе користі суспільству і стане кроком назад з точки зору дотримання європейських стандартів.

На переконання І.РИБАКОВА, якщо зняти кримінальну відповідальність за цією статтею, то у можновладців з’явиться більше спокус залізти до державної кишені, адже максимум, що їм загрожуватиме – штраф.

«Ті, хто пропонує гуманізувати цю статтю, хочуть впровадити в Україні систему, коли за перевищення чиновниками влади можна буде відкупитися. До того ж, захисники ідеї гуманізації цієї статті ставлять перед собою єдину мету – випустити з в’язниці Юлію ТИМОШЕНКО. При всій повазі до неї як одного з лідерів опозиції парламент, як єдиний законодавчий орган країни не повинен ухвалювати рішення для однієї особи. Верховна Рада має працювати, виходячи з інтересів усіх громадян», - заявив І.РИБАКОВ.

За його словами, гуманізація економічних злочинів повинна мати на меті зменшення тиску держави на підприємців. Щоб вони не боялися опинитися за ґратами внаслідок перевірок чи бухгалтерських помилок. Але це не має стосуватися чиновників, які виконують функції держави і живуть за рахунок платників податків.

Тому фракція «Реформи заради майбутнього» не готова підтримати ідею декриміналізації статті, за якою засуджено Ю.ТИМОШЕНКО», наголосив І.РИБАКОВ.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України завтра, 15 листопада, на пленарному засіданні першим питанням розгляне законопроект про декриміналізацію статей Кримінального кодексу, за якими судять лідерів опозиції Ю.ТИМОШЕНКО та Юрія ЛУЦЕНКА.

Відповідне рішення було ухвалене сьогодні на засіданні Погоджувальної ради. Раніше планувалося, що відповідний законопроект буде розглядатися у п’ятницю, 18 листопада.

На засіданні Погоджувальної ради перший заступник керівника фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій КОЖЕМЯКІН повідомив, що після проведених консультацій лідери усіх фракцій погодилися розглянути це питання вже завтра.