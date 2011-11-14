Євросоюз і НАТО не визнали вибори в Південній Осетії

Європейський Союз і НАТО не визнали президентські вибори в Південній Осетії, що відбулися 13 листопада.

«Проведення таких виборів не сприяє мирному й остаточному врегулюванню ситуації в Грузії», - підкреслив Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН у своїй заяві, поширеній сьогодні його прес-службою.

У свою чергу, прес-секретар Верховного представника ЄС із питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки також підкреслив, що Європейський Союз не визнає конституційні та юридичні рамки, в яких відбулися ці вибори.

«Європейський Союз підкреслює свою підтримку територіальної цілісності та суверенітету Грузії відповідно до міжнародного права», - зазначається в заяві.

Як повідомляв УНІАН, 13 листопада в Південній Осетії відбулися президентські вибори. За попередніми даними, лідирують голова МНС Анатолій БІБІЛОВ і екс-міністр освіти Алла ДЖИОЄВА, які виходять у другий тур, призначений на 27 листопада.