Кравчук сподівається на мудрість Брюсселя

Україна має отримати підтвердження від Брюсселя щодо майбутнього повноправного членства у Євросоюзі. На цьому наголосив перший Президент України Леонід Кравчук, говорячи про важливість чіткого згадування в Угоді про асоціацію з ЄС європейської перспективи для України.

"Україна має нарешті отримати підтвердження від Брюсселя щодо майбутнього повноправного членства у сім`ї європейських народів. Таке визнання підтвердить наші рішення двадцятирічної давнини, відкриє нові можливості для успішного розвитку України, рамки для якого визначить політична асоціація і поглиблена і всеохоплююча зона вільної торгівлі. Переконаний, у Брюсселя вистачить мудрості зрозуміти це", - сказав він, повідомляє прес-служба Л.Кравчука.

За словами першого президента, Угода про асоціацію між Україною і ЄС є, без сумніву, історичним документом. "Не перебільшуючи, вважаю, що четвертий президент незалежної України Віктор Янукович має підписати документ, який за своїм значенням поступається лише Акту про проголошення незалежності. Йдеться, власне, про закріплення цивілізаційного вибору нашої держави, втілення багатовікових прагнень нашого народу", - заявив Л.Кравчук.

Укрінформ