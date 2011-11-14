Зарубінський: Україна має унікальний історичний шанс

Україна має унікальний історичний шанс закріпити свої інтеграційні прагнення під час головування в ЄС Польщі. Про це заявив народний депутат України, заступник Голови Народної Партії, заступник голови фракції «Блок Литвина» у Верховній Раді України Олег Зарубінський, повідомляє "Главком" з посиланням на прес-службу політика.

За його словами, з часу проголошення Незалежності Україна чітко окреслила свій стратегічний пріоритет – прагнення долучитися до єдиної родини народів Європи, об’єднаних в Європейському Союзі.

"Ця мета закріплена на рівні закону, що підтверджує наявність консенсусу основних українських політичних сил у питанні європейської інтеграції. На цьому шляху з нами завжди був поруч наш сусід і стратегічний партнер – Республіка Польща", -- зазначив він.

"Тож сьогодні, коли наші найближчі друзі головують в ЄС, ми не маємо права змарнувати таку можливість. Для нас принципове питання - включити до Угоди про асоціацію пункт про європейську перспективу України", - упевнений Зарубінський.

Нардеп також зазначив, що з боку наших європейських партнерів було б справедливо врахувати резолюцію Європарламенту, яка підтверджує, що Україна, як і будь-яка європейська країна згідно з 49 статтею Договору про Європейський Союз має право стати членом ЄС при умові дотримання спільних цінностей.

"Від часів президентства Алєксандра Кваснєвського Польща обстоювала тезу, що Україна є складовою Європи і об’єднання Європа неможливе без участі України. Зараз нам важливо закріпити це документально", - сказав він.

Зарубінський упевнений. що майбутній саміт Україна–ЄС дає нам історичний шанс закріпити свої європейські прагнення, а для Польщі – реалізувати амбітну мету – привести своїх українських друзів до кола об’єднаної Європи.

"Ніхто не каже, що Україна має стати членом ЄС вже наступного року. Ми розуміємо, що до цього кроку наші європейські партнери поки що не готові. Але це не означає, що треба закрити двері перед Україною", - підсумував політик.