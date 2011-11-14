Судді ВСУ просять Пшонку вплинути на свого заступника

Судді Верховного Суду України звернулися до генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ та Вищої ради юстиції з проханням вжити передбачених законом заходів до забезпечення незалежності суддів ВСУ.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ВСУ.

«Заслухавши та обговоривши інформацію судді Верховного Суду України Петра ПИЛИПЧУКА про ситуацію, що склалася у зв`язку з поширенням заступником генерального прокурора України Михайлом ГАВРИЛЮКОМ інформації щодо порушення суддями Верховного Суду України присяги судді під час розгляду окремих кримінальних справ, збори суддів Верховного Суду України прийняли рішення звернутися до генерального прокурора України, Вищої ради юстиції та Ради суддів України з проханням вжити передбачених законом заходів до забезпечення незалежності суддів Верховного Суду України», - підкреслюється у зверненні суддів Верховного Суду, затвердженому сьогодні під час зборів.

В документі зазначається, що 7 листопада М.ГАВРИЛЮК зробив публічну заяву про те, що до Вищої ради юстиції надійшли звернення від народних депутатів, у яких містяться дані про порушення присяги суддями Судової палати у кримінальних справах ВСУ. М.ГАВРИЛЮК зазначив, що судді ВСУ “змінили вироки 15 особам, що вчинили вкрай небезпечні для суспільства насильницькі злочини з корисливих мотивів (вбивства, зґвалтування)». Він також сказав, що «абсолютно необґрунтовано та незаконно судді змінили злочинцям покарання з довічного позбавлення волі на строк 15 років». Крім того, М.ГАВРИЛЮК вказав на можливість звільнення суддів ВСУ, причетних до прийняття зазначених судових рішень, з посад за порушення присяги судді і притягнення їх до кримінальної відповідальності.

«Правова оцінка М.ГАВРИЛЮКОМ як заступником генерального прокурора України обґрунтованості та законності судових рішень Верховного Суду України, його висловлювання щодо порушення суддями Верховного Суду України закону, зроблені до проведення в установленому законом порядку перевірки зазначених звернень народних депутатів України (тобто за відсутності будь-яких правових підстав), є порушенням визначених Конституцією, законами України та міжнародно-правовими актами гарантій незалежності суддівської діяльності, проявом незаконного втручання у здійснення правосуддя суддями Верховного Суду України, неправомірного впливу на них у зв’язку з виконанням професійних обов’язків», - йдеться у зверненні.

У ВСУ вважають, що зроблені за таких обставин оцінки та висловлювання М.ГАВРИЛЮКА не тільки завдають шкоди авторитету Верховного Суду України, але й дискредитують ГПУ, порушують правові засади її діяльності.

Судді ВСУ зазначають, що перегляд кримінальних справ, про які говорив М.ГАВРИЛЮК, здійснювався Верховним Судом України за участю заступника генерального прокурора України Віктора КУДРЯВЦЕВА, який вважав позицію заявників про необхідність заміни покарання у виді довічного позбавлення волі на п`ятнадцять років позбавлення волі юридично обґрунтованою. «Більше того, у ряді випадків підставою для перегляду вироків у такій категорії справ було подання Генеральної прокуратури України», - наголошується у зверненні суддів.

У зв`язку з цим збори суддів ВСУ звертаються до ГПУ з проханням у межах своїх повноважень вжити «відповідних заходів правового реагування щодо заступника генерального прокурора України М.ГАВРИЛЮКА».

Крім того, судді ВСУ, «не маючи на меті втрутитися у діяльність конституційного органу держави, закликають членів Вищої ради юстиції вжити заходів для забезпечення об’єктивного і неупередженого розгляду зазначених звернень народних депутатів України відповідно до чинного законодавства».