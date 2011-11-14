Азаров збирається зупинити «боргову піраміду»

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ запевняє, що уряд у 2012 році планує почати суттєве скорочення державного боргу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кабінету міністрів.

«З наступного року уряд буде проводити політику скорочення співвідношення боргу до ВВП», - наголосив М.АЗАРОВ.

У 2012 році, за словами М.АЗАРОВА, уряд планує вийти на 2,5% - максимум 3% дефіциту бюджету.

При цьому він повідомив, що у серпні, вересні, жовтні поточного року уряд не здійснював запозичень.

“Впораємося власними ресурсами, зменшуючи навантаження на банки, щоб збільшити можливість кредитування економіки”, - зазначив він.

«Головне завдання уряду на сьогодні – зупинити «боргову піраміду» і за рахунок прискореного економічного зростання виконувати свої зобов’язання», - підкреслив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада віце-прем`єр-міністр Сергій ТІГІПКО повідомив, що в Україні держборг перебуває в допустимих межах і, за останніми даними, становить трохи більше 39% ВВП.