Кравчук сумнівається, що опозиція проголосує за декриміналізацію

Перший президент незалежної України Леонід КРАВЧУК сумнівається в готовності опозиції проголосувати за декриміналізацію статей, за якими засуджена екс-прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу ТВі, про це він заявив в ефірі каналу.

"ЛИТВИН (голова ВР Володимир ЛИТВИН - УНІАН) недавно, як ви чули, сказав, що немає 226 голосів. Це говорить голова Верховної Ради. Я думаю, він несе відповідальність за свої слова. Ви що, упевнені, що вся опозиція буде голосувати за це? Я в цьому не впевнений ", - заявив Л. КРАВЧУК.

Він зазначив, що парламент - це "складний конгломерат", і необхідно вирівняти баланс і "подарувати" йому що-небудь для успішного вирішення даного питання.

"Ну, скажімо, прийняти такий бюджет, щоб у ньому були зацікавлені і ті, хто буде голосувати", - сказав екс-президент.

Він також додав, що депутати можуть сумніватися у правильності європейської інтеграції, оскільки Україні доведеться пережити непростий період адаптації.

"Ви думаєте, всі депутати упевнені, що, коли ми вступимо до Євросоюзу, нам буде краще? Краще не буде на перших порах. Ми йдемо в конкурентне середовище. Ми йдемо в середовище, де потрібно виживати, боротися, виробляти кращі товари і завойовувати ринок. Ми готові сьогодні до цього? Нехай усі скажуть, що готові. Вони не знають: може, завтра стане трохи гірше. І, можливо, стане. Однак, через п`ять років ми вийдемо на інші обрії. Але п`ять років потрібно чекати", - заявив Л. КРАВЧУК.

Також він зазначив, що Євросоюз сьогодні бачить через ситуацію із засудженням Ю.ТИМОШЕНКО невирішені проблеми в Україні, а тому кримінальна справа проти екс-прем`єра негативно впливає на майбутнє підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

"Через ТИМОШЕНКО вони бачать, яка у нас прірва між словом і ділом, побачили, як ми живемо. Вони хочуть, щоб ми почали жити по-іншому, щоб ми з ТИМОШЕНКО зробили перший крок до нового життя. Але чому 10 років при КУЧМІ ( президентові України Леоніді КУЧМІ (1994-2005) - УНІАН) не міняли Кодекс (Кримінальний кодекс України - УНІАН)? Чому п`ять років при ЮЩЕНКУ (президентові України Вікторові ЮЩЕНКУ (2005-2010) - УНІАН) не міняли? Там же була і ТИМОШЕНКО. Хіба не було можливості? Була! Тепер, коли, вибачте, всіх «приперло», кажуть: давай негайно, і буде винна одна людина. Ніколи одна людина не буде винна", - сказав Л. КРАВЧУК.

У той же час екс-президент вважає, що статті, за якими засуджено, Ю.ТИМОШЕНКО, все ж таки необхідно декриміналізувати. "Управлінські рішення не можуть підпадати під кримінальне законодавство, якщо в них немає особистої вигоди", - зазначив він.

На думку Л. КРАВЧУКА, слідуючи за такою логікою, до відповідальності можна притягувати абсолютно кожного управлінця. І тоді представники влади будуть просто боятися приймати стратегічні рішення.

"Вони будуть боятися керувати", - заявив екс-президент.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада завтра першим питанням розгляне законопроект про декриміналізацію статей Кримінального кодексу, за якими судять лідерів опозиції Ю.ТИМОШЕНКО та Юрія ЛУЦЕНКА.