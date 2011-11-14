Кличко закликає німецьких політиків підтримати Україну

Лідер партії «УДАР» Віталій КЛИЧКО з делегацією однопартійців взяв участь у 24-му з’їзді Християнсько-демократичного союзу у Лейпцігу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі "УДАРу», німецькі політики вітали В.КЛИЧКА як нового політичного лідера, а його партію - як політичного партнера ХДС.

Під час ділового ланчу В.КЛИЧКО поспілкувався з депутатами Європарламенту Елмаром БРОКОМ та Андреєм КОВАЧЕМ (Болгарія), президентом Європейської народної партії Вілфредом МАРТЕНСОМ, керівником Фонду Конрада Аденауера Хансом ПЬОТЕРІНГОМ. Відбулася і коротка розмова лідера «УДАРу» з канцлером Німеччини Ангелою МЕРКЕЛЬ, а також зустріч з головою фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Фолькером КАУДЕРОМ.

Під час усіх зустрічей мова йшла про європейські перспективи України, зокрема, про важливість підписання угоди про асоціацію з ЄС. В.КЛИЧКО висловив переконання, що від підписання угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі однаково виграють і Київ, і Брюссель. Лідер «УДАРу» закликав європейських партнерів і симпатиків України підтримати Україну на її шляху до євроінтеграції. При цьому він зауважив, що підписання угоди сьогодні залежить у першу чергу від Києва, від готовності української влади продемонструвати відданість демократичним стандартам та європейським цінностям.