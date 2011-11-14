Кравчук: наша труба буде при ділі

Перший президент незалежної України Леонід КРАВЧУК вважає, що перехід на розрахунки в рублях із Росією за постачання природного газу буде вигідним для України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу ТВі, про це він заявив в ефірі каналу.

"Що стосується рублів, я думаю, це вигідно Україні. Нам простіше зібрати рублі, ніж долари - це по-перше. По-друге, ми можемо накопичувати швидше валютний запас у доларах, в євро, а розраховуватися рублями", - сказав Л. КРАВЧУК.

Також, на його думку, запуск Росією газопроводів "Північний потік" і "Південний потік" не залишить Україну без транзиту газу, проте необхідно знайти оптимальне рішення для розвитку трубопровідної системи.

"Щодо потоків - Північного, Південного: вони не можуть перебрати на себе ті обсяги газу, які пропускає наша газова труба. Буде збільшуватися потреба в газі, бо відмовляються від атомної енергетики тощо Значить, наша труба буде при ділі. Головне , щоб ми знайшли правильне рішення. Консорціум є виходом із ситуації", - заявив екс-президент.

Як повідомляв УНІАН, Україна в результаті досягнутих з Росією домовленостей планує в грудні почати використовувати рублі при розрахунках за газ.