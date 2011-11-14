Обиход: Заяви Мельниченка – маячня

Колишній заступник генерального прокурора України Микола ОБИХОД вважає, що екс-майор Державної служби охорони Микола МЕЛЬНИЧЕНКО після повернення до України із США вів «псевдополітичну і напівнаклепницьку діяльність».Про це екс-заступник генпрокурора України (1998-2002 рр.) заявив у інтерв`ю газеті «Факти».

М.ОБИХОД нагадав, що в 2001 році ГПУ порушила проти колишнього співробітника держохорони кримінальну справу за кількома статтями: розголошення державної таємниці, перевищення влади і службових повноважень, підробка документів. «Першого березня 2005 року тодішній генеральний прокурор Святослав ПІСКУН закрив справу, мотивуючи своє рішення тим, що майор нібито знаходився в умовах крайньої необхідності, що виключає злочинний характер його діянь. Після цього М.МЕЛЬНИЧЕНКО повернувся із США до України, почавши, на мій погляд, бурхливу псевдополітичну і напівнаклепницьку діяльність», - відзначив М.ОБИХОД.

У червні цього року Печерський райсуд столиці визнав незаконним закриття Генеральною прокуратурою в 2005 році поділа проти колишнього співробітника президентської охорони, слідство у справі було відновлене.

Проте, М.МЕЛЬНИЧЕНКО виїхав з України. За словами М.ОБИХОДА, «причини втечі майора з країни для багатьох очевидні. Колишній президентський охоронець декілька років знаходився в центрі уваги української громадськості, але знов став звинуваченим. Після закінчення слідства М.МЕЛЬНИЧЕНКО чекає судовий процес. Побачивши, що справа йде до лави підсудних, він просто втік від слідства».

Останні заяви екс-майора про існування в Україні «нелегітимної спецслужби, що займається політичними вбивствами» М.ОБИХОД назвав «черговим відволікаючим маневром». «Екс-співробітник президентської охорони, якому висунуті звинувачення в здійсненні кримінальних злочинів, намагається представити себе головною потенційною жертвою якогось, безумовно, міфічного формування. Мотиви таких заяв гранично ясні: майор знов намагається відхилитися від кримінальної відповідальності», - вважає колишній заступник генпрокурора.

За словами М.ОБИХОДА, «багато людей називають більшість заяв майора маячнею. Мені здається, що це абсолютно точне визначення. Всі так звані записи М.МЕЛЬНИЧЕНКА давно стали надбанням громадськості. Тобто торгувати йому більше нічим. А чергові словесні атаки, як, ймовірно, вважає М.МЕЛЬНИЧЕНКО, повинні допомогти йому уникнути притягнення до кримінальної відповідальності».

Нагадаємо, 11 жовтня 2011 року адвокат М.МЕЛЬНИЧЕНКА Микола НЕДІЛЬКО заявив, що його підзахисний вимушений був виїхати за кордон, оскільки в Україні існує реальна загроза його життю.

Тим часом Служба безпеки України оголосила М.МЕЛЬНИЧЕНКА в міжнародний розшук. Шевченківський районний суд Києва 18 жовтня виніс ухвалу про арешт М.МЕЛЬНИЧЕНКА у зв`язку з ухиленням від слідства. Пізніше стало відомо, що М.МЕЛЬНИЧЕНКО знаходиться в Ізраїлі.

У декількох інтерв`ю в листопаді М.МЕЛЬНИЧЕНКО, зокрема, заявив, що в Україні діє потужна, добре законспірована нелегітимна спецслужба, яка займається політичними вбивствами. За його словами, одним із завдань цього «ескадрону смерті» є знищення його, Рената КУЗЬМІНА, Євгена МАРЧУКА і Олександра МОРОЗА. За словами М.МЕЛЬНИЧЕНКА, в незаконну спецслужбу входять «колишні та нинішні співробітники СБУ, військової контррозвідки, міліції, прокуратури».