Кравчук: в разі краху України ніхто б не помітив її зникнення

Перший президент незалежної України Леонід КРАВЧУК вважає, що Європейський Союз змінить своє ставлення до України, коли без її участі буде неможливо вирішувати певні питання в Європі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу ТВі, про це він заявив в ефірі каналу.

"Коли Україна стане не тільки багатою, але й потрібною, і без неї не можна буде вирішувати питання в Європі - через продовольство, газову трубу тощо - тоді до нас будуть і ставитися зовсім по-іншому. Давайте шукати, яка ніша наша, щоб у Європі говорили: ми без України це питання вирішити не можемо", - сказав Л.КРАВЧУК.

Також екс-президент зазначив, що в разі краху України ніхто б і не помітив її зникнення з політичної карти.