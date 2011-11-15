БЮТ наполягає на демонтажі клітки навколо парламенту

Апарат Верховної Ради відмовився зареєструвати проект постанови про демонтаж паркану, встановленого навколо будівлі парламенту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської партійної організації «ВО «Батьківщина», апарат ВР без пояснення причин не зареєстрував проект постанови «Про усунення перешкод у доступі до будівлі Верховної Ради України», внесений народними депутатами від «БЮТ-Батьківщини» Юрієм ОДАРЧЕНКОМ та Степаном КУРПІЛЕМ.

Цим документом депутати пропонували здійснити демонтаж паркану. Як пояснили депутати, ухвалення згаданої постанови мало б забезпечити вільний прохід усіх громадян до площі перед будівлею парламенту та припинити створювати перешкоди при проведенні мирних акцій.

«Тільки у нас та в країнах з тоталітарним режимом органи державної влади відгороджуються від власної громади. Це дикість, коли за парканом знаходяться Президент та депутати, обрані народом, і в той же час - «відгорожені» від цього народу», - вважає Ю.ОДАРЧЕНКО.

Він також повідомив, що вже надіслав депутатське звернення до Генеральної прокуратури з проханням здійснити перевірку додержання вимог діючого законодавства у діяльності Апарату ВР з тим, щоб прокуратура дала оцінку цьому порушенню закону.