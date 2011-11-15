Королевська: є простий і швидкий шлях звільнити Тимошенко

Найголовніше завдання опозиційних парламентських сил на завтрашній день – добитися декриміналізації статті, за якою було засуджено лідера української опозиції Юлію ТИМОШЕНКО. Про це заявила народний депутат України (фракція БЮТ-Батьківщина), голова парламентського комітету з регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА на брифінгу за результатами засідання Погоджувальної ради ВР.

«Це найпростіший і найшвидший шлях для того, щоб наш лідер Ю.ТИМОШЕНКО опинилася на волі. Наше завдання – небезпечну статтю зробити безпечною», – зазначила вона.

Народний депутат також додала, що опозиційні депутати отримують інформацію про стан здоров`я лідера української опозиції лише від її доньки Євгенії КАРР і адвокатів.

«Нам без неї дуже важко. Єдина сила, яка нас об`єднує – це вона. Юлія Володимирівна показує приклад усім нам: не здаватися, не ламатися, не піддаватися. Цей приклад є для нас життєстверджуючим», – підкреслила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Минулого тижня Н.КОРОЛЕВСЬКА подала позов проти судді Печерського райсуду Родіона КІРЄЄВА, який відмовив їй у відвіданні лідера «Батьківщини» Ю.ТИМОШЕНКО в Лук`янівському СІЗО.

Верховна Рада України на пленарному засіданні 15 листопада першим питанням розгляне законопроект про декриміналізацію статей Кримінального кодексу, за якою судять лідерів опозиції Юлію ТИМОШЕНКО і Юрія ЛУЦЕНКА.

Відповідне рішення було ухвалено вчора на засіданні Погоджувальної ради.