Кужель перед кризою запасається тушонкою й іншим радить

Координатор руху "Громадянський опір", екс-глава Держкомпідприємництва Олександра Кужель готується до кризи, купуючи щомісяця тушонку.

Про це вона розповіла в ефірі "Ера-ФМ", повідомляє Gazeta.ua.

"Ніхто за нас не подумає. Що я пропоную друзям і сама особисто роблю? Я намагаюся, наприклад, хоча би 5-6 баночок взяти тушонки кожен місяць, або яловичини, або свинини. Я пам`ятаю, що сталося поруч у Білорусі декілька місяців тому. І у них краще було із сільським господарством, ніж у нас", - сказала Кужель.

Вона радить запасатися лише тим, що має тривалий строк зберігання.

"В жодному разі не беріть багато - все загине і викинете: і гречку, і муку. Допоможіть батькам покласти картоплі, моркву, капусту і було б сало. Якщо є гроші, то їх треба витрачати зараз, особливо гривню", - наголосила вона.

За її словами, Україні не вдасться уникнути кризи.

"Криза є у всьому світі, і ми не можемо її не відчути. Іноземні банки відтягнуть звідси свій капітал. А наші банки, навіть якщо мають гроші, не будуть ризикувати, видаючи доступніші кредити. Національний банк тримає гривню, і ми з вами, які пройшли кінець 2008 року - 2009 рік, не віримо йому", - зауважила Кужель.